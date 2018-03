Entrelinhas Apesar de já ter demanda do mercado internacional, Caminho das Índias só será oferecida aos firanghi estrangeiros em abril de 2010. Até lá, a Globo explora o sucesso atual de O Clone, também de Glória Perez, no exterior. Amílcare Dallevo, sócio-proprietário da RedeTV!, está produzindo um documentário sobre o Theatro Municipal de São Paulo, que completa um século em 2011: será seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, para colar grau em Jornalismo, via Anhembi Morumbi. "Comecei o curso meio na brincadeira, só pra acompanhar a Dani (Albuquerque, sua mulher, apresentadora do Dr. Hollywood na RedeTV!) no vestibular", conta Amílcare, que já é engenheiro de computação. William Bonner vai doar à ECA/USP, escola onde se formou jornalista, os dividendos pela venda do livro Jornal Nacional - Modo de Fazer, que acaba de sair. "Acompanhei com interesse a novela que foi, para o Mindlin, doar a biblioteca fantástica dele para a USP", disse Bonner ao Estado. "Na semana passada, conversei com a Reitora - e ela me disse que, sendo em dinheiro, não é tão complicado. Tomara." É 21 de setembro a estreia agendada pela TV Brasil para Papo de Mãe, programa de Mariana Kotscho e Roberta Manresa sobre mães, filhos e afins. O título já tem endereço na web: www.papodemae.com.br