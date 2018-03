Entrelinhas Sem chances de voltar ao ar na Band, Daniella Cicarelli já tem conversas agendadas na Record e na MTV. Mesmo assim, as duas emissoras negam interesse no passe da moça. Manoel Carlos tentou adiar a estreia de Viver a Vida para dia 21, mas não conseguiu. Queria aproveitar o simbolismo do Dia Mundial do Deficiente Físico, já que a novela fala de superação. "E também os bons ares do primeiro dia da primavera", explica. Ainda em Viver a Vida, Jayme Monjardim conta mais uma vez com a iluminação de Affonso Beato, que trabalhou com ele em Maysa. Mas, desta vez, além da novela, Beato veio de Los Angeles para prestar consultoria para a Globo em todos os programas, com o objetivo de aprimorar a luz de cada um. Quem acha que Bahuan (Márcio Garcia) é carta fora do baralho de Maya (Juliana Paes)? Juliana gravou cenas do desfecho da personagem na viagem da produção à Índia, em novembro, tanto com Márcio quanto com Rodrigo Lombardi (Raj). "Dá vassoura para o Obama/Ele tem cara de zelador/Dá vassoura para o doutor": é a letra que Carlinhos Brown compôs para a lavagem de rua que fará no Brazilian Day, em Nova York. A música está no vídeo institucional que comemora os 10 anos da Globo Internacional. Depois de sucessos como Os Dedinhos, Eliana promete voltar em breve ao cenário musical, mas agora, com uma canção pop, a ser lançada na web.