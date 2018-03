Entrelinhas O SBT Brasil, principal e mais quente noticiário da casa, tem, em muitos dias, registrado audiências preocupantes. Os índices do noticiário são menores que os da 1.ª e 2.ª edição do Jornal do SBT, que vão ao ar, respectivamente, às 6h e a 1h. A final de A Fazenda, amanhã, na Record, terá direito a plateia com mais de 500 pessoas, entre convidados e familiares dos finalistas Danni Carlos e Dado Dolabella. O grupo Discovery está preparando uma atração latina, a série Feito na América Latina, com empresas de diferentes países. Por aqui, a produção foi a Fiat, Garoto e Antarctica. O ator Daniel Marques, que começou como figurante em Caminho das Índias, comemora o espaço obtido na trama: depois de ganhar nome e falas, seu personagem, o estagiário Marcelo da clínica do dr. Castanho (Stênio Garcia), vai namorar a Leinha (Júlia Almeida). João Dória Jr. já iniciou uma série de reuniões com a produção de O Aprendiz, da Record. Paraíso, da Globo, estreia no canal português SIC no dia 7. Para promover a novela, uma equipe de reportagem da emissora lusitana passará a semana que vem inteira no Projac entrevistando o elenco. A imprensa internacional dá como certa o fim da jornada de Jack Bauer e seu 24 Horas em 2010. A oitava seria a última temporada da série.