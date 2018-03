Entrelinhas João Dória Jr., Luiz Galebe, Nizan Guanaes e Washington Olivetto são alguns dos nomes cotados para assumir a vaga deixada por Roberto Justus em O Aprendiz, da Record. Desses, Dória é o favorito ao cargo. A Record já está em negociação para a substituição, que depende do aval da Fremantle, dona do formato O Aprendiz. A nova temporada da série Aline ainda não tem número de episódios definido na Globo. Motivo: a equipe técnica e o diretor da atração são os mesmos de A Grande Família. Falta tempo para eles gravarem em São Paulo, onde a produção é ambientada. Aline estreia no segundo semestre na emissora. Já tem gente de olho no CQC, que tem contrato só até dezembro com a Band. Eliana e Record não se entendem quando o assunto é o que vai com ela e o que fica no Tudo É Possível. A apresentadora quer levar para o SBT o quadro Ciência em Show. Já o quadro de mágica do programa deve ficar na Barra Funda. Foi pra valer o tapa que Regina Casé deu em Dan Stulbach em cena de Som & Fúria, da Globo. O ator se diverte dizendo que sua cara de espanto após o tabefe não estava no script, foi susto mesmo. Silvio Santos mandou apagar o nome de Gugu no estacionamento estrelado do SBT. Gente que saiu há anos da emissora ainda tem sua vaguinha nomeada por lá.