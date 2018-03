Entre o real e o imaginário, o filme busca o seu caminho Não há dúvida que O Contador de Histórias é aquele tipo de filme que flerta, e às vezes namora, com a pieguice. Até mesmo pelo que conta, um caso raro e quase mágico de superação pessoal, a sua tendência é ir por esse caminho. Mesmo a contida e intelectual atriz portuguesa Maria de Medeiros, que interpreta a pedagoga francesa Margherit, salvadora do menino de rua, parece frequentar um tom de atuação bem acima daquele a que está habituada. Veja trailer de O Contador de Histórias Tudo nessa história contamina o projeto, e acaba por contaminar também aos espectadores. Afinal, o que ela se propõe a mostrar nos toca demais e fala da possibilidade individual de escapar a um destino social quase inexorável. Fala também da solidariedade extrema e de seus efeitos benéficos. Fala, em suma, de um mundo que não é o nosso. Ou, pelo menos, de uma exceção ao nosso mundo tão cru e determinista. Por isso encanta. E também nos deixa com o pé atrás. O fato de basear-se numa "história real", como a de Roberto Carlos Ramos, não nos torna menos desconfiados, como se quisessem nos impingir uma fantasia. E, de fato, o filme mais convence quando abandona o registro realista e passa a explorar, na tela, em imagens, o mundo imaginário do personagem. Por exemplo, quando ele vê um menino de rua valentão paramentado com os hábitos de um rei. É como ele o imagina. Tudo pode ser como ele o imagina, e o fabulador profissional pode também ter fantasiado muito da sua história pessoal. Entre o imaginário e o real, a dosagem excessiva de glicose poderia se diluir. No entanto, essa é uma luta intensa, que se trava no interior de um filme que não deixa de exibir essa tensão, para seu prejuízo. Serviço O Contador de Histórias (Brasil/2009, 100 min.) - Drama. Dir. Luiz Villaça. 12 anos. Cotação: Bom