Entre o casual e o tradicional

A edição de verão 2009/10 da SPFW terminou com saldo positivo para os homens, recuperando a autoestima masculina, tão coadjuvante no Fashion Rio e derrubada pela falta de frescor nas ideias da maioria das grifes. O que se vê é uma aposta grande na alfaiataria clássica, revisitada e remixada em versão street por grifes como a V.Rom e a Cavalera. Avanços providenciais na modelagem de calças e paletós devem ajudar Mario Queiroz a emplacar um cantinho no closet dos modernos mais alinhados, enquanto para os neotradicionais há o impecável trabalho de Alexandre Herchcovitch. Ele dá dicas de como atualizar o clássico sem extrapolar, injetando detalhes de acabamento e cores. Quem tem mais de 30 anos, por sinal, vinha tendo dificuldades em encontrar boas opções nas últimas temporadas, já que a moda masculina apresentada se resumia a bobagens comerciais sem muito apelo ou o streetwear das marcas mais jovens. Pois bem, o verão 2010 promete ser mais democrático, já que até os adolescentes criaram juízo e enxergaram no crossover entre alfaiataria e moda casual a chave para um estilo contemporâneo. O que deve servir de guia são as combinações de peças secas na parte de cima com calças mais soltas, de gancho baixo, lã fininha e até o jeans clarinho, hit retrô de inúmeras passarelas. Um bom mix pode reunir os blazers de Mario Queiroz, finalmente mais ajustados, curtos e de dois botões, com as calças da Cavalera, num azul quase branco, molinhas e perfeitas para o verão. Ou vice-versa, os blazers em patchwork da segunda com as calças pauperistas do primeiro. A carioca Reserva também tem ótimos exemplares, inspirados na dhoti e na saruel, para usar com cardigãs deliciosos, propositalmente de aspecto sujo e amarfanhado. Tecidos amassados, lavados e envelhecidos: o momento é de comfort fashion. E das cores, muitas cores. Cítricos, fluo e outros tons vivos tingiram a cartela masculina na SPFW, mesmo que em detalhes. Para os homens que preferem tons sóbrios, vale fazer como Herchcovitch que, mesmo apostando nos infalíveis cinzas e pretos, deu uma graça a mais pontuando seus looks com meias, gravatas e guarda-chuvas em tons de jujuba. Nos pés, tênis flats e de cano alto aparecem como boa alternativa aos sapatos de desenho clássico, mas dá para ter os dois ao mesmo tempo, como no modelo branco da Osklen, híbrido que faz referência aos calçados exaustos dos sambistas do asfalto. A viseira é o acessório da vez e o gigaboné preto de beisebol pode fazer as vezes de nova cartola até no black-tie. Experimente.