Entre neste fenômeno e simpsonise-se você também LONGEVIDADE: A sensação do momento entre os fãs que cresceram assistindo às peripécias de Homer e família é entrar no site http://simpsonizeme.com e ver como eles mesmos seriam se se transformassem em um Simpson. Aliás, se ''''simpsonizar'''' é o que toda uma geração faz desde 1987, quando o desenho entrou timidamente no ar no programa The Tracey Ullman Show, no canal da todo-poderosa Fox, que até hoje produz o desenho para a TV e é responsável pelo que os executivos chamam de ''''um evento que fica no meio do caminho entre Sgt. Pepper''''s, o álbum, e Sgt. Peppers, o filme''''. Exagero? Para quem não sabe o que é um happy hour no Moe''''s ou o que significa D''''oh, o bordão de Homer que entrou no Oxford English Dictionary, pode parecer muito barulho por nada. Mas simpsonizar-se é só a ponta do iceberg de um frisson que começou há 18 anos quando Matt Groening (criador da série) disse que adoraria produzir um longa dos Simpsons. A série ganhou o próprio horário em 1989 e, desde então, é um dos maiores casos de sucesso e longevidade da TV mundial. Somente duas décadas depois foi anunciado o tão aguardado épico. Sim, épico, e muitos o comparam a ...E O Vento Levou. Brincadeiras à parte, o fato é que, anúncio feito, imediatamente já começaram boatos e informações sobre como ia ser o filme. Para se ter uma idéia do fenômeno midiático em que se tornou Simpsons - O Filme, no Festival de Cannes, em maio, a família tinha o próprio stand no coração da Croisette. Todos paravam para tirar fotos na frente da ''''sala de estar dos Simpsons'''', reprodução fiel do cenário onde, há 20 anos Homer, Marge, Maggie, Bart e Lisa fazem o que de melhor sabem fazer: ver televisão de péssima qualidade. Se Simpsons faz tanto sucesso é porque encontra terreno fértil entre uma geração que viu como nenhuma outra o fim das ideologias. Homer, o supra-sumo do americano de classe e inteligência média, nem sabe o que significa ideologia. Para ele, a ideologia é matar hora no trabalho, beber cerveja Duff gelada e sacanear fracos e oprimidos. A aparente inofensiva série de animação fala mais da sociedade pós-moderna que muitos tratados sociológicos. Mas, afinal, por que a família amarela é tão amada pelos jovens? Os Simpsons não é um filme, é um acontecimento para quem passou, no mínimo, 15 anos querendo ver Homer Simpson protagonizar um longa. Não por acaso, os Simpsons têm nada menos que 400 episódios, mais de 20 Emmys e até uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood.