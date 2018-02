entre-linhas A equipe de TV do canal francês France 2 esteve no Projac para fazer uma matéria sobre o maior centro de estúdios da América Latina e a paixão dos brasileiros por novelas. A equipe também acompanhou gravações de Desejo Proibido e de Duas Caras. No dia 26, vai ao ar o último especial de tevê de Sandy & Junior antes da separação. A Band apresentará, às 22h30, o Especial Sandy & Junior Acústico. As protagonistas de Mothern, da GNT, as atrizes Juliana Araripe, Melissa Vettore e Camila Raffanti, estarão hoje no Programa do Jô. Cesar Giobbi terá uma programa no Canal Rural, do Grupo RBS. Em Grandes Fazendas, o colunista mostrará grandes propriedades rurais de SP. A Record aprontou uma confusão digna de SBT. No início da semana passada, anunciou a estréia da série The Office para domingo mas, na sexta-feira, mudou de idéia. A comédia deve entrar no canal somente no início de 2008. Os pacotes de pay-per-view de Big Brother Brasil 8 não têm novidade em relação à edição passada. A Net terá dois canais: um para exibição ao vivo e outro com um mosaico. Na Sky, além do canal ao vivo e do canal com notícias interativas, haverá um canal com delay de quatro horas. Os preços vão de R$ 88,40 a R$ 104.