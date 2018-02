Entre-linhas Depois de empresário e apresentador, o showman Roberto Justus está virando cantor. Ele fará um show fechado para convidados no Bourbon Street. Ainda sobre Justus, o seu Aprendiz 5 já recebeu mais de 24 mil inscrições. Estréia amanhã o especial de fim de ano Estação Globo, que Ivete Sangalo comanda pela terceira vez na Globo. Marketing para vender mais revistas - afinal, ela está na capa da Playboy - ou truque para arrebanhar mais audiência, Juliana Knust vai protagonizar em breve um topless em Duas Caras. O escritor Marcelo Rubens Paiva e a cantora Cláudia Leite são os convidados de hoje do Altas Horas. Imagens históricas e personalidades importantes relembram as quatro décadas daTV Cultura com apresentação dos bonecos Garibaldo da década de 70 e da Vila Sésamo atual. Nesta segunda, às 20 horas. A Record comemora a vitória do desconhecido prêmio de melhor novela no Festival de Cinema e Vídeo de Natal concedido a Luz do Sol. Com quem a trama concorreu? A Globo pode mesmo tomar da RedeTV! a transmissão da série B do Brasileirão. A emissora de Alphaville, que roeu o osso por anos, comemorava a vinda do filé mignon Corinthians para a segundona.