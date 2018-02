entre-linhas Regina Casé e o diretor Estevão Ciavatta receberam no Brasil dois adolescentes haitianos que visitaram o morro do Cavalão, em Niterói, para o Central da Periferia. Dividido em dois episódios, um que vai ao ar no domingo, e outro, no dia 15, o quadro, que também terá imagens do Haiti, falará sobre segurança pública e área de conflitos na favela. Daniella Cicarelli continua negociando com o GNT. Quem viu garante que o ponto alto do especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo é mesmo o encontro do rei com a rainha do ano, a atriz Camila Pitanga. Na atração, que vai ao ar no dia 25, a atriz cantou com Roberto Olha e Como É Grande o Meu Amor por Você. Grávida, é claro que Camila chorou. A Record estréia domingo, à meia-noite, a série cômica The Office, com Steve Carell. A Rede Telecine comemora os resultados de dois anos do canal Cult, que entrou no lugar do Classic, e proporcionou um aumento de 79% de audiência entre o público de 25 a 34 anos, no prime time. Na faixa dos 18 aos 21 anos, o crescimento foi de 140%. A Portelinha, de Duas Caras, logo vai transformar-se no bar da Dona Jura, de O Clone. Os convidados ilustres já começaram a invadir a novela. Um deles será Martinho da Vila, em cena que vai ao ar hoje.