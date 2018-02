Entre-linhas A MTV exibe no dia 9, às 21 horas, a final da maratona de bandas do Toshiba Planet - Banda Antes. Ainda na MTV, o Gordo Visita com Ronaldo Esper vai ao ar no dia 10. De volta ao batente, pelo menos até o fechamento desta coluna, Aguinaldo Silva recrutou reunião com o diretor Wolf Maia e com elenco de Duas Caras para acalmar os ânimos. Tinha muito ator preocupado com a possível saída do autor da novela. Aguinaldo disse a todos que fica.