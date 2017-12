Entre- linhas Glória Maria está gravando uma reportagem especial para o Fantástico com equipamentos em alta definição. O resultado poderá ser conferido provavelmente no dia 2 de dezembro, data em que a TV digital estréia em São Paulo. Esta é a segunda experiência do jornalismo da Globo em HDTV. Como já foi dito nesta coluna, Marcelo Gleiser gravou seu novo quadro para o Fantástico em alta definição. A Record já definiu a data de exibição do especial Fábio Jr. O show vai ao ar no dia 24 de dezembro, às 23 h. Ainda sobre as programações especiais de fim de ano da Record, a Retrospectiva será no dia 27 de dezembro, às 23 h. A presença de Rogério Ceni no Mesa Redonda de domingo rendeu 3 pontos de média no ibope da Gazeta. Guilherme Berenguer vai entrar em Desejo Proibido. Seu personagem, João Antônio, é um tenente envolvido em um movimento de esquerda. Hoje o Programa do Jô recebe a pianista e cantora de jazz Diana Krall. Ela se apresenta no Brasil com músicas de seu CD From This Moment On. A Globo bem que tentou, esticou a transmissão do futebol de domingo até às 18h21. Mas não adiantou muito. Pela quarta vez consecutiva, o Show do Tom, da Record, ficou na liderança de audiência durante os minutos de confronto com o Domingão do Faustão.