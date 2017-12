Entre-linhas O SporTV transmite em dezembro com exclusividade os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, no Rio Grande do Sul. Alguém deu um toque para Edu Guedes no Hoje em Dia. O chef, que concorria na categoria ''''Tony Ramos'''', depilou as mãos recentemente para poder cozinhar no programa. Peludo, Edu não usava luvas para preparar os pratos, o que assustava muitas telespectadoras. Parecia até que o Superpop havia elevado o espírito anteontem, quando um mestre de ioga apresentou a técnica milenar de exercícios. Mas bastaram dois minutos para perceber que a ioga ali - praticada por uma moça de shortinho mínimo, que se equilibrava nas posições mais reveladoras - parecia mais a pole dance de Flávia Alessandra em Duas Caras. Krishna não aprovaria. Maria Paula e Ivaldo Bertazzo dividem hoje o palco do Altas Horas. Jorge Ben Jor também estará lá e deve apresentar algumas canções do novo disco Recuerdos de Asunción 443. Já acabaram as gravações do reality show Brazil''''s Next Top Model, do canal Sony. Apesar das especulações sobre a vitória de Mariana Velho, ainda restam seis meninas na disputa. Com ou sem celulite - vide foto que virou hit em sites de celebridades na Web - Daniella Sarayba estréia em janeiro no verão da MTV.