entre-linhas Em dezembro será lançado um livro sobre a história dos 50 anos do Grupo Silvio Santos, editado pela TV1 Editorial, que está sendo escrito pelo jornalista Jorge Tarquino, autor do livro de Bruna Surfistinha. A nova obra, segundo o editor Ernesto Bernardes, não será uma biografia autorizada de Silvio Santos, mas um perfil institucional das empresas do grupo, algo descentralizado da imagem do ''''patrão''''. A partida entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa, anteontem, rendeu 43 pontos de média à Globo. Marcelo Gleiser está nos Estados Unidos munido de equipamento de HDTV. O astrônomo e físico está gravando o primeiro jornalístico em alta definição da Globo: a série Mundos Invisíveis para o Fantástico. Além de esconder um passado obscuro, Guigui (Marília Gabriela) também esconde um filho em Duas Caras. A criança, que foi retirada dela quando ainda era pequena, é o traficante Ronildo (Rodrigo Hilbert). Débora (Juliana Knust) será espancada por Pit Boys em Duas Caras. A cena será inspirado em um caso real, de uma mulher que apanhou de alguns garotos ao ser confundida com uma prostituta. Depois de tirar uma casquinha dos jogadores da seleção brasileira, durante uma matéria para o TV Fama, Monique Evans foi ''''convidada a se retirar'''' da área restrita do Hotel Transamérica, pelos seguranças.