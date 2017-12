Entre- linhas Amigas e Rivais, novela do SBT, terá uma participação inusitada. O ex-boxeador Maguila fará uma ponta na trama, contracenando com Thierry Figueira. Imperdível! A TV Cultura exibirá sempre aos domingos, às 18 horas, uma seleção de documentários com temática indígena até o dia 30 de dezembro. Desde sexta-feira uma nova leva de vídeos de candidatos que se inscreveram para participar do Big Brother Brasil 8, mas não foram selecionados pela equipe do programa, pode ser vista no site www.globo.com/bbb. Vale a pena a seleção de micos na Web. Em caráter experimental, a Rede Gazeta de Televisão inaugura o Sistema de Transmissão de TV Digital amanhã, a partir das 18 h. A inauguração oficial será no dia 2 de dezembro com as outras emissoras. O programa infantil Vila Sésamo, da TV Cultura, tem em sua trilha sonora vozes de Vanessa da Mata, Zélia Duncan, Zeca Baleiro, Fernanda Takai, André Abujamra e Badi Assad, com letra e música de Arthur Nestrovski. Entre as séries novas que estrearam recentemente por aqui, Samantha Who? e The Big Bang Theory já garantiram temporada completa nos EUA. Outras séries que têm seus capítulos garantidos e chegarão em 2008 ao País são Pushing Daisies (Warner), Dirty Sexy Money e Private Practice (Sony).