entre-linhas Fernanda Montenegro estará de volta à TV em fevereiro, na minissérie de Maria Adelaide Amaral. Queridos Amigos também terá nomes como Débora Bloch, Matheus Nachtergaele, Drica Moraes, Aracy Balabanian e Bruno Garcia no elenco. Uma famosa dermatologista diz que, entre as estrelas da TV, Ana Hickmann, segundo ela ''''uma das mais próximas à perfeição'''', é também uma das mais adeptas aos tratamentos estéticos de última geração. A Globo concorre a seis prêmios no Emmy International Awards, que acontece hoje em Nova York. Lázaro Ramos é candidato a melhor ator com Foguinho, de Cobras & Lagartos, Lilia Cabral, concorre ao prêmio de melhor atriz com Marta de Páginas da Vida. As séries Elis Regina - Por Toda Minha Vida, Amadores, Antônia e Mothern, do GNT, também estão na disputa. O Menino Maluquinho, da TVE, também está no páreo na categoria infantil. E a TV Cultura concorre com o Dia Internacional da Criança no Rádio e na TV. Abridor de latas e faqueiro Mais Você, skate Malhação e fronha Criança Esperança são alguns dos produtos disponíveis no site www.lojaglobomarcas.com.br, da Globo. Falta ação em Caminhos do Coração. Semana após semana, a novidade de Maria (Bianca Rinaldi) é que ela fugiu da polícia. Heródoto Barbeiro estará hoje no Programa do Jô para lançar o livro Meu Velho Centro.