entre-linhas No capítulo que vai ao ar hoje em Duas Caras, Dorgival (Ângelo Antônio) flagra Alzira (Flávia Alessandra) ao telefone com Jojô (Wilson de Santos) dizendo que ele tem uma doença no coração. Cismado, Dorgival decide ir atrás da mulher e a vê entrando em uma uisqueria. Ao ver Alzira dançar se exibindo para dezenas de homens, ele não se contém e parte para cima da mulher. Como o autor Aguinaldo Silva não quer economizar história, a cena da descoberta deve ir ao ar já na próxima semana. Depois de viver o mau, muito mau, Jacson, de Vidas Opostas, Heitor Martinez está escalado para voltar ao tema em Amor e Intrigas. Na nova trama da Record, o ator será o malandro Petrônio. A Record se espelha até nas logomarcas das novelas da Globo. O logo de Amor e Intrigas tem cores e fontes bem parecidas com o de Duas Caras. As jovens cantoras Fabiana Cozza e Roberta Sá são as entrevistadas de amanhã do Marília Gabriela Entrevista. A partir das 22 horas, no GNT. O Esporte Espetacular de amanhã traz uma matéria sobre a expedição do brasileiro Beto Pandiani e do francês Igor Bely, que saíram do Chile em um catamarã com destino à Polinésia Francesa. A reportagem foi feita na Ilha de Páscoa, única parada dos aventureiros. Vai ao ar amanhã no Universal o último episódio da 2.ª temporada de Psych. Às 19 horas.