entre- linhas As mudanças no Mais Você ainda não surtiram efeito. O Hoje em Dia, da Record, continua encostando em audiência na atração da Globo. A esperança - talvez a última - é que a promoção que pode dar uma vaga no BBB8 alavanque o ibope do programa de Ana Maria Braga. Se em São Paulo a audiência de Caminhos do Coração estacionou na casa dos 15 pontos, não se pode dizer o mesmo do público carioca. A trama da Record chega a bater 21 pontos de média segundo medição do ibope no Rio de Janeiro. A Universal Pictures lança hoje as caixas de DVDs das terceiras temporadas das séries The Office e House. A comédia de Steve Carell tem preço sugerido de R$ 99. Já o drama de Hugh Laurie custa cerca de R$ 129. O GNT estréia, dia 20, um dos programas selecionados pelo pitching que o canal realizou em 2006. O documentário Strangers in the Night - O Mundo do Karaokê, da Sentimental Filmes, vai ao ar às 23h30. Fernanda Machado parece ter caído mesmo no gosto dos diretores da Globo. A musa de Tropa de Elite já está escalada para a próxima minissérie da Globo, Queridos Amigos, de Maria Adelaide Amaral, que estréia em fevereiro. O game show O Jogador, formato da Fremantle e exibido na Record, já conta com uma lista de 10 mil inscritos atrás do prêmio de R$ 50 mil.