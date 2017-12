Entre-linhas O Jornal da Band mostra na segunda-feira uma reportagem sobre o trabalho de médicos brasileiros no interior de Angola no combate à aids. Silvio Santos anda mesmo sondando Marcia Goldschmidt para que ela retorne ao SBT. Vale lembrar que foi lá que ela surgiu. Ainda sobre SS, a produção do Show de Calouros já foi reativada na emissora. O programa tem tudo para voltar ao ar ainda este ano. A próxima novela no Vale a Pena Ver de Novo será Coração de Estudante. A trama substituirá Da Cor do Pecado no dia 19. Para quem achava que a mocinha de Duas Caras andava apagadinha nos últimos capítulos um aviso: a personagem de Marjorie Estiano dará uma guinada nos próximos capítulos ao ver Marconi Ferraço (Dalton Vigh) na TV. De mocinha sofredora ela não terá nada mais. Os responsáveis pelo programa Tolerância Zero, da TV Atalaia (Record em Sergipe) - punido recentemente pelo Ministério Público local - diz ser produzido nos moldes e limites éticos de seus similares. A Record pretende finalizar a negociação pelos direitos de produção de Ídolos ainda este mês. O SBT, por sua vez, não arreda o pé e diz que vai brigar pela atração da Freemantle, que produziu duas versões anteriores do reality com o canal.