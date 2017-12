entre-linhas O jornalismo da RedeTV! vai produzir duas retrospectivas de fim de ano. Uma com os destaques esportivos e a outra com os acontecimentos gerais que marcaram o Brasil e o mundo. Cada programa terá uma hora de duração. Convidado de Ronnie Von na Gazeta anteontem, Boris Casoy não conseguiu falar muito, devido ao excesso de temas abordados pelo apresentador. Vale outra visita. Sem querer ser ''''ecochato'''', já sendo, com o mundo pensando em um racionamento futuro, a Band se orgulha em anunciar que utilizará 15 mil litros de água em chuva de mentira em uma gravação romântica de Dance, Dance, Dance. A cena, que tinha gravação marcada para ontem, no centro de São Paulo, contaria com uma forcinha de um caminhão-pipa. Dona dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, a Record já começou a encher a bola do evento. Está colocando em seus jornalísticos várias reportagens sobre os preparativos da competição. A audiência de Duas Caras deve subir nos próximos dias. Flávia Alessandra gravou ontem cena em que sua personagem (Alzira) faz strip-tease em uma boate. Luciano Huck exibirá neste sábado, dia 10, o quadro Vou de Táxi no Caldeirão. Gravado em Nova York pela primeira vez, a visita rendeu divertidos personagens.