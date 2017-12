Entre- linhas Com estréia fraca (27 pontos de audiência), Desejo Proibido já melhorou seu ibope no segundo dia de exibição: registrou média de 28 pontos na terça. Corrigindo: foi o Ministério Público Federal e não o Ministério da Justiça que pediu que o programa Tolerância Zero, da TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe, tivesse seu conteúdo adequado ao horário de exibição. Nota dez para o Warner Channel que exibiu o primeiro episódio de Californication anteontem sem censura de imagens nem de legendas. A MTV Brasil abre amanhã, na Laje, a exposição de fotos de celebridades que já estamparam as páginas da Revista da MTV. Entre os clicados estão Daniella Cicarelli, Juliette Lewis, Lobão, Sandy, Júnior e Supla. Na Galeria Ouro Fino (R. Augusta, 2.690 - 3.º piso) até o dia 14. Entrada gratuita. Pode até ser que Cláudia Raia tenha pedido mesmo para sair de Sete Pecados. Mas que sua despedida da novela - a personagem dela explodiu - foi divertida, ninguém pode negar. Os fãs do romance de Evilásio (Lázaro Ramos) e Júlia (Débora Falabella) podem ir desanimando. O casal vai brigar feio nos próximos capítulos de Duas Caras. A pedido da Unesco, a Cultura exibirá até sábado especiais sobre Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente para o Dia Mundial da Ciência pela Paz e Desenvolvimento.