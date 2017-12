entre-linhas O apresentador Amaury Jr. viaja para Dubai no dia 14 para gravar um especial para o seu programa na Rede TV! Ele foi convidado pelo xeque Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum para fazer uma série de reportagens sobre cultura, gastronomia, turismo e curiosidades no país. Soou falso quando Amaury Jr., no especial de aniversário de Luciana Gimenez, exibido anteontem, perguntou a ela qual era a trilha sonora da sua vida. ''''Humm. Cláudio Zoli!'''', disse. E eis que surge o cantor e a cara de surpresa de Gimenez. Por falar em Gimenez, não são poucas as denúncias de ''''armação'''' contra o novo quadro do Superpop ''''Você foi traído?''''. O Estado já recebeu vários e-mails dizendo conhecer os participantes do quadro, e que boa parte deles é de atores. A ESPM realiza amanhã o seminário Orígenes Lessa: Publicitário e Ficcionista. Um dos temas debatidos será a adaptação para novela de seu romance mais popular O Feijão e O Sonho. O consultor da Rede Globo e doutor em Teledramaturgia pela USP Mauro Alencar participa do seminário. Débora Bloch deve voltar ao ar na minissérie Queridos Amigos, de Maria Adelaide Amaral. Na trama, com estréia prevista para fevereiro, Débora será uma artista plástica. O elenco da minissérie ainda contará com nomes como Bruno Garcia, Dan Stulbach, Tato Gabus Mendes e Fernanda Montenegro.