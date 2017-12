Entre- linhas Com a saída anunciada de Astrid Fontenelle do Happy Hour, do GNT, o canal pago já começa a se mexer atrás de um novo apresentador. Na lista de possibilidades estão nomes como Luana Piovani e Daniella Cicarelli. Como Astrid ficará no ar só até dezembro, durante o mês de janeiro o Happy Hour irá ao ar com uma seleção das melhores edições de 2007. O novo apresentador deve estrear só em março. Adriane Galisteu foi vista passeando pelos corredores do Projac na semana passada. A insatisfação da loira no SBT já é notória. A Band começou ontem a reprisar a novela juvenil Floribella. Por isso, o Atualíssima, de Leão Lobo, passa a ser exibido às 15h, meia hora mais tarde que o horário anterior. Após muita reclamação, começou a valer ontem, para os assinantes da SKY, a escolha entre assistir à programação da FOX com o áudio original ou dublado em português. O público também pode decidir se deseja assistir às atrações com ou sem legenda em português. A Globo está apostando todas as suas fichas em Grazi Massafera em Desejo Proibido. Andou até investindo em uma professora particular para que a atriz perdesse um pouco do seu sotaque de moça do interior. No entanto, basta ver a atriz em ação nas chamadas da novela, para notar que o sotaque continua, firme e forte.