entre-linhas Vera Holtz gravou ontem um dos possíveis finais de sua personagem em Paraíso Tropical. Nele, Marion termina como camelô no centro do Rio. O Canal Livre deste domingo recebe o presidente do Senado, Renan Calheiros. A estréia da 2ª temporada de Heroes nos EUA foi acompanhada no canal NBC por 14,1 milhões de espectadores, 10% a mais que a audiência do episódio piloto da 1ª temporada. O Universal Channel lança hoje o blog oficial da série Brothers & Sisters, o www.brothersandsisters.globolog.com.br. Explorando o caso dos meninos mortos na Serra da Cantareira, o Brasil Urgente de anteontem rendeu 8 pontos de média no ibope e ocupou a vice-liderança das 18h01 às 19h20. Pau Grande, terra de Garrincha, não foi ao ar Casseta & Planeta por causa das piadas de mau gosto, mas serviu de pauta para um quadro do Programa do Jô na última terça-feira. Além de Antônio Fagundes, seu companheiro de boléia Stênio Garcia também estará em Duas Caras. Na trama, os dois serão arquiinimigos. Por enquanto, a Globo não dá sinal de continuação para Carga Pesada. A TV Cultura inaugura no dia 6 uma mostra de figurinos que promete reunir peças originais do Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó e até de Vila Sésamo. Infância e Fantasias estará na Caixa Cultural, na Sé.