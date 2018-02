Entre- linhas Em nota, a Net informa que não foi procurada ainda pela Record para discutir a mudança de Rede Mulher para Record News, canal que entra no ar hoje. ''''Em relação à perspectiva de mudança do conteúdo transmitido pela Rede Mulher, a Net informa que enviou carta à emissora em 24 de setembro solicitando esclarecimentos sobre assunto. Até o momento, a Net não foi procurada oficialmente para conversar sobre mudança.'''' A propósito: a Record News entra no ar hoje, com entrevista de Lula. E José Serra gravou entrevista a Celso Teixeira para ir ao ar amanhã, às 23h30.