entre-linhas A Dança do Siri subiu à cabeça de Vesgo e Silvio, do Pânico. A dupla sonha em fazer agora com que o presidente Lula dance a coreografia. No domingo passado, o programa exibiu imagens de Pelé dançando. Notícia do dia nos jornais americanos: Jack Bauer foi preso por dirigir embriagado. O protagonista da série 24 horas, Kiefer Sutherland, só foi liberado após pagar fiança de US$ 25 mil. A entrevista com Mano Brown, do Racionais MC''''s, no Roda Viva, anteontem, registrou a maior audiência do programa este ano: 2 pontos de média e 3 de pico. Esbarra na bagatela de US$ 300 milhões o custo que a Globo e suas afiliadas calculam ter com a digitalização de todas as emissoras e retransmissoras que formam a rede. Faz parte da obra de adesão à TV digital, que começa em dezembro. Carlos Casagrande já tem missão a cumprir assim que se despedir do gay Rodrigo, em Paraíso Tropical; será o par de Xuxa no novo filme da loira. O encontro de criadores anual que a Globo realiza em Angra dos Reis com seus autores, diretores e outros profissionais, teve outro tom dessa vez. Realizada na semana passada, a reunião foi recheada de palestras sobre criatividade, comportamento, pesquisa e tecnologia digital. O bolão entre o elenco de Paraíso Tropical para saber quem matou Taís só será encerrado após as gravações finais.