Entre- linhas Mais duas possíveis pistas sobre o assassinato de Taís em Paraíso Tropical: a que o assassino matou Taís pensando ser Paula, e uma pista dada pelo próprio Gilberto Braga anteontem no Fantástico, que disse que o assassino vem da família de Marion. Algumas das últimas cenas de Paraíso têm sido gravadas de madrugada para não atrair tantos curiosos. Na última semana, no entanto, em uma cena de Bebel que foi gravada até as 4h30, Copacabana ficou lotada. A turma do Pânico está engordando seus cartões de milhagem. Depois da longa passagem de Vesgo e Silvio pela Europa, Cristian Pior (Evandro) e Robaldo Esper (Carioca) visitaram Ibiza. Motivos para boas piadas não faltaram. Por falar em Pânico, Faustão citou a Dança do Siri anteontem em seu programa. Ao ver um participante do Se Vira nos 30 todo atrapalhado, o apresentador disse que iria chamar Ceará e Vesgo para participar do quadro. Para compensar a falta de divulgação da estréia da série Heroes na Record, a emissora realizou uma ação pelas ruas de São Paulo com modelos caracterizados como os principais personagens neste final de semana. A estréia de Heroes marcou 14 pontos de média no ibope e share de 22%. No horário em que foi exibida, das 21h às 22h33, a Globo registrou 25 pontos e o SBT, 10 pontos.