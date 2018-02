entre-linhas Uma bancada de deputados da região Norte foi ao Ministério da Justiça pedir a revogação da medida que exige, na nova portaria de classificação indicativa de TV, o seu cumprimento de acordo com fuso horário local. O MJ alega que, em respeito ao Estatuto da Criança, não tem como abrir mão desse item. Pelos novos termos, a novela das 21 h não poderá mais ir ao ar às 19 h no Acre. O governo deu prazo até janeiro de 2008 para que os radiodifusores se adaptem. A Record persegue a Globo, mas se assemelha mais ao SBT: estreou sem alarde no sábado uma versão gravada do Hoje em Dia, das 9 às 12 horas. O Ideal, novo canal de TV do grupo Abril, também já conhecido como canal RH, entra no ar segunda-feira próxima. Na linha businessTV, será voltado aos princípios que norteiam a cartilha de Recursos Humanos. Um dos cinco canais que o grupo Abril promete lançar até 2009, o Ideal estará disponível para 1,2 milhão de pessoas, via TVA e operadoras menores. Bárbara Paz anda com trânsito livre nas produções da Globo. Há quem garanta que a emissora está prestes, enfim, a se render ao talento da moça, vencedora daquela edição histórica da Casa dos Artistas no SBT. A MTV se repete. Leva ao palco do VMB, quinta-feira, o mesmo destaque da premiação passada: estarão lá, de novo, Vesgo, Silvio e Sabrina, do Pânico. Vem Dança do Siri por aí.