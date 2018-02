Entre-linhas Mesmo tendo enfrentado uma tentativa de Dança do Siri no meio da festa de lançamento de Sete Pecados via Second Life, a Globo gostou da experiência. E vai repeti-la com Duas Caras, a próxima novela das 9, na próxima quinta-feira. Por falar em novela, Paraíso Tropical só cruzou as fronteiras para Portugal, o que é praxe entre a Globo e a rede lusa SIC. A trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares só será oferecida ao mercado internacional no MipTV, em abril. Ione Borges anuncia que completa amanhã 27 anos de carreira como apresentadora. Duas semanas no Japão renderam a Serginho Groisman 10 reportagens especiais para o seu Altas Horas. Ao custo de R$ 137 mil o capítulo, Dance, Dance, Dance, a novela da Band que estréia dia 1º, às 20h15, terá 160 capítulos. O presidente Lula deve cortar a fita de inauguração do Record News no dia 27. Além de conceder uma entrevista a Paulo Henrique Amorim na estréia do canal, o presidente é aguardado entre os quase 700 convidados da festa de lançamento. Na esteira da fama de Bebel e da reta final de Paraíso Tropical, o Globo.com coloca hoje no ar trechos da estréia de Camila Pitanga na TV, na minissérie Sex Appeal, em 1993. A produção também marca o início de carreira de Luana Piovani, Carolina Dieckmann e Danielle Winitz.