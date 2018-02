Entre- linhas Jô Soares antecipa a gravação de seu programa em 1.º de outubro para acomodar na platéia os 120 dentistas que na mesma noite vão participar do Prêmio da Turma do Bem. O evento, no Teatro Raul Cortez, contemplará profissionais de todo o País que adotam sorrisos carentes e contribuem para a causa. Em apenas três meses, o concurso Toshiba Planet Banda Antes, na MTV, já tem 220 videoclipes de bandas inscritas e mais de 230 mil views em seu site. Ainda na MTV, os VJs acertam os últimos detalhes do figurino do VMB. Mion estará de Ricardo Almeida. Marina Person, de Gucci pretinho com placas de metal, comportado, Penélope vai de NK Store e João Gordo, de smoking de moletom by Herchcovitch. Daniella Cicarelli, a mestre-de-cerimônias do VMB, ainda escolhe os mais de dez modelitos que vai revezar no palco, dia 27. Mais VMB: Sandy fará par com Derrick, da banda de metal Sepultura, na entrega de um dos prêmios do evento. Dance, Dance, Dance, nova novela da Band, chegará à tela dia 1º carregada de licenciamentos. A trama dará cria a dois CDs, roupas, calçados, figurinhas, livro ilustrado, jogos, ringtones e, claro, um musical. E a previsão de investimentos da Band para a primeira fase de implantação da TV digital é de R$ 40 milhões. Assim disse ontem o vice-presidente da casa Walter Vieira Cineviva.