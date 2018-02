entre-linhas Mano Brown quebra o silêncio para participar do Roda Viva, na TV Cultura. No ar segunda-feira, às 22h40, ao vivo. Solange Castro Neves, autora que trabalhou com Cassiano Gabus Mendes e Ivani Ribeiro, desenvolve duas sinopses de novela para o SBT. Vê-se que a TV de Silvio Santos mantém nos planos a pretensão de voltar a produzir novelas criadas no Brasil, e não apenas adaptar textos da mexicana Televisa, com quem tem contrato até 2008. A Record anuncia para 23 de outubro, bem na vaga de Simple Life, a estréia da 2ª temporada de Troca de Família. É o terceiro reality show seguido que a Record joga nas noites de terça - vide O Aprendiz e Vida Simples. Ricardo Linhares, co-autor de Paraíso Tropical, confirmou no chat da Globo.com que Lúcia irá engravidar de Antenor. E adiantou que ela poderá não avisá-lo e fugir, assim como fez quando engravidou de Cássio. Na conversa, Linhares também disse que um de seus próximos projetos com Gilberto Braga será uma série sobre Tom Jobim, que deve ter Fábio Assunção no papel principal. Na noite de segunda-feira, o site do SBT foi invadido por um hacker que postou um protesto contra a corrupção. A assessoria de imprensa do SBT informou que o problema já foi resolvido.