Entre- linhas Em menos de uma semana, mais de 27 mil pessoas já criaram seus perfis no site do BBB 8 (www.globo.com/bbb), reunindo 105 mil fotos e mais de 1,5 mil vídeos. O Atualíssima, da Band, alcançou o segundo lugar em audiência na tarde de terça-feira por 20 minutos, registrando pico de 4 pontos. No horário, exibia a festa regada a famosos de Wolf Maya. E dá-lhe merchandising em Paraíso Tropical. Na terça-feira foi a vez de Ivete Sangalo fazer ponta na novela em ação milionária de uma marca de tintura de cabelo. Por falar em Paraíso, uma das versões que correm sobre o assassinato de Thaís beira o absurdo: quem morreu teria sido Paula, e não a gêmea má. E mais: apesar da torcida, o capítulo de anteontem de Paraíso Tropical, com a reconciliação de Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura), registrou média de 44 pontos de audiência, nada excepcional. Dando seguimento ao plano de levar a atual miss Brasil Nathalia Guimarães às suas novelas, a Globo encaminhará a moça para uma temporada na Oficina de Atores da casa. Outra novidade do VMB é uma rádio voltada para a premiação, que ficará no ar até o dia 27 pela 107,3 FM. A iniciativa é o primeiro passo da MTV para ter uma rádio definitiva, plano que tenta colocar em prática há algum tempo.