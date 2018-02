entre-linhas Paula Toller, Sandy, Júnior e Erasmo Carlos são as próximas celebridades a gravar Paraíso Tropical. Os três serão convidados de um show de Erasmo no bem cotado Espaço Duvivier, o hotel que concentra todo o elenco da novela. Em entrevista coletiva para anunciar a 2ª temporada de Antônia, ontem, na Globo, Leilah Moreno deu a entender que a série não terá continuação em 2008. A safra da vez estréia no próximo dia 21. A propósito, Leilah Moreno, cantora como as demais protagonistas de Antônia, tomou gosto pela arte de interpretar e se prepara para entrar em Sete Pecados. Depois começa a filmar o longa Condomínio Jaqueline. Já a Globo afirma que uma terceira temporada de Antônia poderá até sair, caso a audiência desta 2ª safra for boa. Com direito a trem entre as locações, a Globo grava hoje em Campinas cenas de Milagre do Amor, próxima novela das 6, de Walther Negrão, com Murilo Rosa e Fernanda Vasconcellos. Vice-presidente da RedeTV!, Marcelo Carvalho não se faz de rogado quando lhe perguntam se ele e Luciana Gimenez ensaiam a produção de mais um herdeiro - e seria o primeiro do casal: ''''Claro, está nos planos'''', fala. A Record enfim marcou a de estréia de O Jogador, novo game show de Ana Hickmann e Britto Jr.: estréia dia 4 de outubro, após Caminhos do Coração.