Entre- linhas Tudo indica que o Pânico finalmente conseguiu que Galvão Bueno fizesse a Dança do Siri. Vesgo e Silvio foram atrás do narrador em Monza, na semana passada, onde ele estava cobrindo a Fórmula 1. No entanto, o programa resolveu guardar a pérola para o próximo domingo, temendo desperdiçá-la em fim de semana com queda no número de televisores ligados, por conta do feriado. E por falar em domingo, o Legal, do SBT, perdeu em audiência anteontem. No confronto, registrou média de 10 pontos de ibope, ante 11 da Record no horário. Duas Caras, próxima novela das 9 da Globo, sofreu uma paradinha em suas gravações. O protagonista da trama, Dalton Vigh, foi hospitalizado na semana passada com uma crise alérgica. Já passa bem. Angélica será substituída em sua licença maternidade por Ana Furtado no Estrelas. Só para recordar, no Vídeo Game, do Vídeo Show, quem assume o posto da loira é Fernanda Lima. Para quem torce pelo casal: Bebel(Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) vão se reconciliar nos próximos dias em Paraíso Tropical. O reencontro deles, gravado nas ruas de Copacabana na quinta-feira passada, terá um começo repleto de rancor e briga, mas acabará em beijão cinematográfico. Em tempo, serão 13 e não 5 os figurinos usados por Cicarelli no Vídeo Music Brasil, da MTV.