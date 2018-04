Entre-linhas

O que é o programete Pegadinhas Picantes do SBT? No ar domingo, após a meia-noite, a atração reúne uma série de pegadinhas velhas e internacionais de conteúdo duvidoso.

"Are Baba, acabou. Tem filmão de tubarão no SBT, vamos migrar": frase postada no Twitter, sexta-feira, por Daniela Beyruti, diretora do SBT e filha de Silvio Santos, assim que Caminho das Índias acabou.

Comentário de bastidor: nem nas novelas da Record, onde ele surgia e morria logo nas primeiras cenas, Márcio Garcia falou tão pouco como no último capítulo de Caminho das Índias.

Kelly Key estreou de sopetão, no domingo, como a mais nova contratada do programa onde sempre cabe mais um: o Hoje em Dia, da Record.

E a audiencia do Toda Sexta, da Band, continua caindo. Na última sexta-feira, o programa registrou média de 1,5 ponto, a pior de Adriane Galisteu desde a estreia.

A Record já vendeu cinco de suas seis cotas de patrocínio do pacote olímpico que engloba a Olimpíada de Inverno de Vancouver, em 2010, e a Olimpíada de Londres, em 2012. Valor de tabela de cada cota: R$ 289 milhões. Alto? O mercado conta com gordo desconto.