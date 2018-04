Entre- linhas Uma das cidades visitadas pelos Cassetas no quadro Brasil Adentro, Pau Grande (RJ), terra de Garrincha, ainda não foi para o ar. O que se fala nos bastidores é que as brincadeiras ficaram pesadas demais e que a direção decidiu limar a cidade. Caminhos do Coração estreou com 17 pontos de média e 19 de pico, das 21h58 às 22h43 de terça. Foi a melhor estréia de novela na Record. A antecessora, Vidas Opostas, estreou com 16 de média. Está agendada para 2 de dezembro, mesma data marcada para o início da TV digital em São Paulo, a estréia da TV Brasil, nova TV pública federal. Assim disse ao Estado o secretário do Audiovisual Orlando Senna. O SBT pede correção: não foi de novo que Tom Cavalcante bateu o Domingo Legal, e sim pela primeira vez. Cobras & Lagartos estreou ontem na Bulgária pelo canal Nova TV, às 16h30. Ainda sobre Cobras & Lagartos: por obra do personagem Foguinho, Lázaro Ramos é semifinalista do International Emmy Awards deste ano. Ninguém sabe como, mas o meio-campista do São Paulo, Richarlyson, topou participar do Rockgol, segunda-feira, na MTV. Autor de grandes feitos no meio musical, Cayon Gadia, que nos últimos nove anos atuava como diretor musical no SBT, morreu na madrugada de ontem, aos 64 anos, vítima de diverticulite.