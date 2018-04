Entre-linhas

Na mesma onda, o Casseta & Planeta, com a sátira Com a Minha nas Índias, quebrou seu recorde do ano e alcançou média de 34 pontos.

Mas a noite de recordes da Globo teve início com o Jornal Nacional, que chegou aos 40 pontos de média e 61% de share (participação entre o total de TVs ligadas) em São Paulo.

O SBT terá o seu especial com Roberto no fim de ano. Calma, o Roberto deles é o Justus, e não Carlos como o da Globo. Justus quer gravar um musical em uma casa de espetáculos, com convidados e planeja levar a cena ao ar em 23 de dezembro.

Fábio Assunção está deixando o bigode crescer para viver Herivelto Martins, marido de Dalva de Oliveira, em minissérie sobre a cantora na Globo.

Os atores de Dalva iniciaram workshop da minissérie esta semana na Globo.

O verdadeiro Amaury Jr. manda avisar que o Amaury que conta no Twitter que não está indo para Record é falso. Mas o original, no ar na Rede TV!, não vai mesmo trocar de emissora.

A repórter Sarah Oliveira não está mais no Mais Você. Passou pelo programa por dois meses e segue sem participação fixa em qualquer atração. Seu contrato na Globo vai até 2010.