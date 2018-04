Entre-linhas

Pesquisa do Ibope Monitor sobre investimento publicitário bruto em TV no primeiro semestre mostra que a MTV está entre as TVs abertas que mais cresceram de janeiro a julho deste ano: faturou 11% a mais que no mesmo período no ano anterior.

Na mesma pesquisa, a Record aparece com crescimento de 10% em faturamento no período, a Globo, 5% e a Bandeirantes, 8%.

Thiago Mendonça (Bernardinho em Duas Caras) estará na série Dalva, em janeiro, na Globo.

A ex-fazendeira da Record Danni Carlos participou de um especial do Mulheres, ontem, na Gazeta? Não, era uma gravação velha, com pinta de ao vivo.

Amaury Jr. faz questão de garantir, em seu Twitter, que não vai para a Record. Então tá.

Embora vários profissionais do Zona de Impacto tenham sido dispensados, o SporTV garante, por meio de sua assessoria de imprensa, que o programa não sairá do ar.

O SBT vai exibir séries na faixa nobre e no mesmo esquema da Globo: em vez de episódios semanais, terá capítulos diários. Fringe e O Mentalista entrarão nesse formato.

Marcelo Médici volta à tela em Passione, novela que Silvio de Abreu escreve para 2010.