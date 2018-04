Entre-linhas

A Mulher Samambaia, Danielle Souza, fará par com Marcos Mion no programa que ele terá na Record em 2010.

A atração, que será voltada para o público jovem, vai ao ar aos sábados à noite. A Record não descarta a possibilidade de aproveitar Mion também em suas novelas.

O Sindicato dos Motoboys de São Paulo está armando um protesto contra o Casseta & PLaneta, da Globo. A categoria se sentiu "ridicularizada" pela trupe no programa de 25/8, em que Luiz Motobozácio da Silva regulamentava a profissão.

Indicada para maiores de 10 anos, a novela Isa TKM foi o segundo programa mais visto (na TV paga, na faixa das 19h) por telespectadores de 4 a 11 anos, de abril a agosto, via Nickelodeon. No target de 12 a 17 anos, o título foi líder entre os pagos no seu horário.

Tem celebridade da Globo encrespando com o Pânico por causa do excesso de reprises de suas aparições no programa da RedeTV!.

A TV5 anunciou ontem que exibirá neste domingo entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conversa será transtimida para França, Bélgica, Suíça, África, Ásia, EUA e América Latina.