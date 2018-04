Entre-linhas A assessoria de imprensa do cantor Marcelo Menezes - do grupo "Tchacabum, que fez sucesso com as músicas Avião e Onda, Onda" -manda avisar que seu cliente é um dos nomes mais "comentados nos corredores da TV Record para participar de A Fazenda 2". Mas, a mesma assessoria pede, por e-mail: "gostaria que fosse divulgado que a assessoria do grupo nega a participação de Marcelo Menezes" no reality. A Globo deu pelo menos 5 "nãos" a Bárbara Paz até acertar sua escalação em Viver a Vida, próxima novela das 9 da Globo. Sempre associada à Casa dos Artistas, do SBT, a atriz teve várias vezes seu nome vetado em elencos da casa. A Globo já bateu o martelo: Zeca Camargo voltará ao comando do Fantástico assim que No Limite acabar. Com o retorno de Zeca, Tadeu Schmidt deixa de ancorar o programa. O Jornal Nacional abriu a semana de seu aniversário de 40 anos alcançando recorde de audiência do ano: registrou média 38 pontos anteontem. Da série "porrada nela", a psicopata Yvone (Letícia Sabatella) levará outra surra em Caminho das Índias. Desta vez será da quase sonsa Silvia (Débora Bloch), que descobrirá toda a verdade sobre a vilã. Comenta-se no SBT que Silvio Santos de fato chegou a pensar em combater Gugu na Record apresentando seu programa ao vivo. Desistiu.