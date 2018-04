Entre-linhas Resumão dos capítulos de suas novelas e chamadas do Globo Repórter de duas semanas atrás, legendados ao estilo closed caption, compõem a programação que a Globo está exibindo em TVs instaladas em ônibus em São Paulo. Em uma das linhas que exibe a programação da emissora, Aclimação/Princesa Isabel, os passageiros lutavam contra o reflexo do sol na tela. A estreia de Amor & Sexo registrou na sexta-feira, na Globo, média de 18 pontos, com 40% de share (participação no total de TVs ligadas no horário). Decamerão, que ia ao ar no mesmo horário, registrava média de 16 pontos. Gugu e Eliana estrearam bem em suas novas emissoras. Eliana registrou anteontem, no SBT, média de 10 pontos no horário, batendo seu antigo programa, o Tudo É Possível, da Record, que ficou com média de 7 pontos no embate. Já o Programa do Gugu, na Record, venceu seu antigo patrão, Silvio Santos. Gugu marcou média de 16 pontos de ibope no horário, ante 8 pontos do Programa Silvio Santos. Tamanha confusão de emissoras fez Gugu trocar o nome do atual programa pelo antigo. Anunciou o Blue Man Group no Domingo Legal duas vezes seguidas, mas logo consertou. A sede da TV Globo em São Paulo foi alvo ontem de um protesto de ativistas ambientais contra o reality No Limite.