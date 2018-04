entre-linhas A série Mothern, uma produção da Mixer com o canal pago GNT, está entre os semifinalistas na categoria série dramática ao Prêmio Emmy International 2007. Outra produção da Mixer, Europa Paulistana, feita com o canal pago Eurochannel, também concorre à premiação na categoria minissérie. Amaury Jr. chegou à massa. Seu CD, um sucesso de vendas, é também hit entre os camelôs da Rua 25 de Março. O Brasil Urgente voltou a bater o SBT em audiência anteontem no horário, segundo medição na Grande São Paulo. O noticiário registrou 6,6 pontos de ibope, ante 6,4 pontos do SBT. Em tributo aos 25 anos do Jornal da Globo, William Waack enfoca, na edição desta sexta, o olhar analítico que caracteriza o JG ao longo de toda a sua trajetória. O pique-pique do Jornal da Globo merecerá ainda, entre amanhã e sexta, imagens e trechos históricos no JG - como uma participação especial de Carlos Drummond de Andrade em 1986. A Record mantém a política de assédio aos atores da Globo, principalmente àqueles atualmente no ar em Paraíso Tropical, com contrato por obra certa. Por isso mesmo, a Globo correu e tratou de renovar contratos dos mais novatos, como o de Gustavo Leão, o chato dos ringtones da trama.