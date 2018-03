Entre-linhas Conforme antecipou o portal do Estadão, os direitos da Olimpíada de 2016 foram divididos entre Record e o consórcio Globo/Band. A Globo ficou com os direitos exclusivos do evento na internet, celular e TV paga. Na TV aberta, a emissora, em sua proposta, abriu mão da exclusividade. A rede teria pago cerca de US$ 160 milhões pelos direitos. O Aprendiz, agora com João Dória Jr., vai aproveitar as 40 mil inscrições feitas no programa quando Roberto Justus (agora no SBT) anunciou que haveria nova edição com universitários. A Record abrirá novas incrições no início de 2010. Apresentado por Paulo Markun e Carlos Fino, via TV Cultura e RTP (Rádio e Televisão Portuguesa), o programa Iguais Diferentes, que estreia em outubro, lança um hotsite no dia 31. Aceitam-se vídeos de até 2 minutos sobre histórias pessoais no universo Brasil-Portugal pelo endereço www.tvcultura.com.br/iguaisdiferentes. É gigante a distância entre os cachês pagos pela Record aos "famosos" que topam atravessar aquela passarela nas alturas -de R$ 50 mil aos ex-fazendeiros Carlinhos e Dado Dolabella, a R$ 5 mil para Gracyanne Barbosa, mulher de Belo. O mais novo contratado do SBT, o biólogo Richard Rasmussen, ainda tem produtos seus -como cadernos e DVDs - no site da Record Entretenimento, que licencia produtos da casa.