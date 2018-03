Entre-linhas O UnivespTV e o Multicultura, canais que a Fundação Padre Anchieta lança no espaço que a TV digital permite para a multiprogramação, finalmente entram no ar hoje, às 12 horas. O Criança Esperança, da Globo, teve sua pior audiência este ano: 20 pontos de média, segundo o Ibope em São Paulo. Em 2008, o show ficou com 24 pontos; em 2007, 28, e em 2006, 32. A intérprete indiana da abertura de Caminho das Índias, Aishwariya Rai, deu cano no Criança Esperança. O jeito foi jogar playback, com Juliana Paes dançando sobre um elefante. Decamerão encerrou sua passagem pela Globo com média similar à da série antecessora, Tudo Novo, de Novo: 16 pontos de audiência. O Jogando no Quintal, trupe expert em espetáculos baseados na improvisação, terá um quadro de 15 minutos ao vivo no novo programa jovem da TV Cultura, que estreia em setembro. Caminho das Índias bateu seu recorde anteontem, com média de 50 pontos no Ibope em SP, com 72% de audiência entre as TVs ligadas. O presidente Lula é aguardado na nova sede da RedeTV!, em Osasco, em 13 de novembro, data da festa de inauguração. Uma cratera redonda no chão que abrigará a nova redação da RedeTV! esboça o projeto do elevador hidráulico a ser construído ali, sob a bancada dos apresentadores. Na mesa, uma câmera com giro em 360º.