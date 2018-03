Entre-linhas A final de A Fazenda, da Record, liderou em ibope anteontem, com média de 21 pontos. A Globo marcou 16 no embate. O confinamento de famosos da Record, vencido por Dado Dolabella, bateu o No Limite, por 26 pontos ante 13 pontos da Globo no horário. Toda apoiada na final de A Fazenda, a programação da Record registrou sua maior média do ano das 7h à meia-noite: 12 pontos de ibope. A Record Entretenimento, que cuida de licenciamentos da emissora, lançará em bancas de jornais, por R$ 9,90, o novo CD de Dado Dolabella. Comentário assinado por "Princesa Carola" no blog de José Bonifácio Sobrinho, o Boni (cópia sem correções): "tio nos tira daqui por favor!!!!, qualquer emprego no sp ou rio serve, bjs sobrinha que esta sendo massacrada nao sei por que inimigo, bjs carola". Resposta de Boni: "De onde? Boni". Carola, ex-Scarpa (daí o "Princesa") é filha de Guga de Oliveira, irmão de Boni. O blog de Boni está no Bloglog, site comandado por seu filho Diogo Boni. Entre tantos endereços lá abrigados, vale a pena conferir o blog de Max Nunes, dono de boas ideias. Silvio Santos cancelou uma gravação ontem por problemas na voz. A assessoria do SBT diz que, como o tempo virou, o patrão acabou pegando uma gripe.