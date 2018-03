Entre-linhas O final de Senhora do Destino, na sexta-feira, registrou média de 29 pontos para a Globo, segundo medição prévia do Ibope em São Paulo. O SBT tentou negociar diretamente com Mark Burnett, criador e dono do formato de O Aprendiz, a aquisição sobre os direitos do reality show da Record. Não deu certo. Para executivos do SBT, a Fremantle, que distribui O Aprendiz no Brasil, renovou com a Record, mesmo sem Roberto Justus, porque a emissora já é cliente de outros formatos da empresa. É tudo questão de pacote. Apesar do assédio do SBT, Bianca Rinaldi não deve deixar o cast da Record. Seu marido tem cargo de confiança na emissora. Já a relação da Record com Ticiane Pinheiro, senhora Justus, tende mesmo a acabar. O Caldeirão do Huck leva a reforma de fachadas do Lar Doce lar às últimas consequências: os participantes agora terão suas bocas reformadas pelo ortodontista Fábio Bibancos, enquanto a casa estiver em obras. Bibancos, que inaugurou um blog no Bloglog sobre o trabalho voluntário dos Dentistas do Bem, alcançou 39.801 page views em um mês - mais que muitas celebridades abrigadas no mesmo site. O biquíni de bolinhas de Norminha (Dira Paes), visto há meses em Caminho das Índias, ainda é um dos itens mais procurados na Central de Atendimento ao Telespectador, na Globo.