Entre-linhas A eliminação de Carlinhos, anteontem, em A Fazenda, rendeu 19 pontos de média para a Record, a melhor audiência do reality show às quartas-feiras. Carlinhos ainda rendeu para o Hoje em Dia, ontem, que, claro, fez a reconciliação entre o ex-fazendeiro e a mãe. Esticado no ar, o Hoje em Dia deu 14 pontos de média, ante 8 da Globo, segundo a prévia do Ibope. Celso Zucatelli disse no Hoje em Dia que o pai de Carlinhos iria ao programa, mas "outra emissora" compareceu ao local de encontro e levou o convidado embora. À tarde, o pai do humorista estaria no programa da Sônia Abrão, na RedeTV!. Com uma rápida menção a Gugu Liberato, o SBT Repórter especial de aniversário de 28 anos da emissora registrou anteontem 6 pontos de média. Estúdios modernos, equipamentos digitais, camarins decorados por designers famosas... Não faltam regalias na nova sede da RedeTV!, em Osasco, na Grande São Pulo. Mas nada se compara à adega montada lá pelos donos do canal. Toda informatizada, a adega tem todos os vinhos catalogados em computador, que os localiza e informa, por meio de leitura digital, dados como safra, ano e marca da garrafa. O Discovery Channel estreia em setembro a versão latina do reality Amazing Race, que terá duas equipes brasileiras e locações na Argentina, Colômbia, México e Brasil.