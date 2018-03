Entre-linhas O Ministério da Justiça está de olho no Geraldo Brasil, da Record. Os concursos de funk e as provas entre loiras e morenas têm chamado a atenção da turma da classificação indicativa. O SBT não se mostra mais disposto a reprisar Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete. Motivo: a novela é longa demais e, se der errado, será complicado encurtá-la ou tirá-la do ar, ao modo Silvio Santos. A mãe do finalista de A Fazenda Carlinhos, que até outro dia era órfão, armou uma confusão ontem, nos bastidores do Hoje em Dia, da Record. Munida de uma advogada, Maria de Lurdes se recusou a sentar-se ao lado de Pepita Rodrigues, mão de Dado Dolabella. Ela disse que Pepita atacava demais Carlinhos. A produção do Hoje em Dia não aceitou a exigência de Maria de Lurdes, que ficou de fora da atração. Glória Maria tem sido vista na Globo, sede do jardim Botânico, acertando os detalhes de sua volta em grande estilo, marcada para janeiro de 2010. A 2ª edição de Ídolos na Record estreou anteontem com média de 13 pontos, melhor audiência do programa até agora. O SBT, com Rodrigo Santoro no filme 300, registrou só 9 pontos de audiência, anteontem. Ficou em 3.º lugar no Ibope. Será Vladir Lemos (do Cartão Verde), e não mais Paulo Markun, o mediador do Roda Viva nas férias de Heródoto Barbeiro.