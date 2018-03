Entre- linhas Depois de Marília Gabriela, Ceará, do Pânico, prepara duas novas imitações: Luiz Datena e Hebe ganharão em breve suas versões no programa. Dona de conteúdo paparicado pelos jovens, a canadense Vice Broadcasting System (VBS) leva à tela da MTV Brasil alguns de seus programas. O primeiro, VBS Show, com oito episódios semanais, estreia dia 22, às 22 h. Agora vai: assim que acabar Caminho das Índias, Márcio Garcia gravará pilotos de seu novo programa na Globo. A ideia é lançar a atração aos domingos, no primeiro semestre de 2010. Isa TK+, 2.ª temporada da novelinha teen Isa TKM, tem estreia prevista na Nickelodeon para março. A primeira safra, líder de ibope do horário na TV paga, acaba dia 28. Com o fim da greve na TV Cultura, anteontem, vários programas voltam a ser ao vivo. Na segunda-feira, o convidado do Roda Viva é o nadador Cesar Cielo. A entrevista, mediada por Paulo Markun (Heródoto Barbeiro está em férias) será exibida ao vivo pelo www.iptvcultura.com.br/rodaviva, às 18h30. Na TV, vai ao ar às 22h10. A Cultura pretendia lançar no fim do mês um novo programa diário, ao vivo, de 1h30 de duração, voltado ao público jovem. Por causa da greve, deve ficar para setembro. É impressão ou a seleção para o oitavo integrante do CQC (Band), apresentada anteontem, é igual a uma audição-humilhação do Ídolos?