Entre-linhas Maria Fernanda Cândido acertou sua participação em Dalva, minissérie da Globo que estreia em janeiro. Uma vigília diferente, com participação nacional, tomou conta do Fala Que Eu Te Escuto, programa da Igreja Universal, na madrugada de sábado, na Record. O programa trouxe imagens de templos em várias capitais, completamente lotados para a vigília Protesto Contra a Rede Globo. Em links ao vivo, o programa mostrou testemunhos de fiéis que prometiam nunca mais assistir a nada na rede dos Marinhos. "Nem a novela das 8, que eu tanto gosto, vou assistir mais", prometeu uma das fiéis, ovacionada pelos presentes. Sucesso no YouTube vídeo que traz Celso Freitas dos dois lados da moeda: em 1990, no Globo Repórter, em reportagens com denúncias graves contra a Igreja Universal, e este ano, no Jornal da Record, defendendo a Universal e fazendo denúncias contra a Globo. O Domingo Legal, do SBT, anteontem, exibiu um De Volta para Minha Terra ainda comandado por Gugu. O Pânico na TV! voltou a impressionar em audiência anteontem: registrou média de 11 pontos. Vem aí mais uma feia. Em Marido de Aluguel, próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo, a protagonista é uma mocreia que dá a volta por cima.